Специалисты Роспотребнадзора объяснили отсутствие локдауна в Кузбассе

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Представители регионального Роспотребнадзора рассказали жителям Кемеровской области, почему продолжают работать кафе и организации культуры.

В социальных сетях мэра Кемерово Ильи Середюка появился комментарий от горожанки, которая высказала недовольство проведением в регионе ‒ в частности, в столице области ‒ увеселительных мероприятий.

‒ Мы все развлекаемся, и никого не смущает, что численность заболевших растет? ‒ поинтересовалась кемеровчанка.

На вопрос горожанки ответили представители регионального Роспотребнадзора. Они сообщили, что в регионе продолжает действовать распоряжение губернатора Кузбасса № 150-рг от 27 октября 2021 года, в котором говорится о дополнительных мерах по противодействию распространению COVID-19.

‒ Что касается развлекательных мероприятий, "организациям культуры (театры, кинотеатры (кинозалы), концертные, цирковые и иные культурно-досуговые организации), находящимся на территории Кемеровской области – Кузбасса, осуществлять деятельность с привлечением зрителей в объеме не более 50-процентной заполняемости зрительного зала с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", ‒ рассказали сотрудники надзорной службы.

Специалисты отметили, что на сегодняшний день нет необходимости прибегать к радикальным мерам, вводившимся во время первых двух волн, так как появилась возможность вакцинации от опасного вируса. При этом подчеркивается, что необходимо продолжать соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

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