Проверка Росприроднадзора показала, что беловская шахта "Листвяжная" не соблюдала нормы по уровню добычи угля, указанные в техническом проекте. Материалы проверки будут рассмотрены на заседании комиссии, которая решит вопрос о досрочном прекращении действия лицензии предприятия. Сейчас ООО "Шахта Листвяжная" имеет право на пользование недрами до 31 декабря 2040 года.

Дата заседания комиссии не уточняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роснедр.

Напомним, ранее на кузбасской шахте "Листвяжная" произошла трагедия, унесшая жизни 51 человека. Деятельность предприятия приостановили из-за нарушений. Собственник ХК "СДС" Михаил Федяев был отправлен в СИЗО.