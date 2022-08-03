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Специалисты разместили танк в кемеровском парке

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Власти кузбасской столицы сообщили о появлении военной техники в популярном месте для прогулок.

Сегодня, 3 августа, мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о том, что реставрация танка, располагавшегося в парке Победы имени Жукова завершена. Специалисты начали установку военную техники на постамент.

– Первым после реставрации прибыл танк Т-55, который ранее простоял здесь много лет, – сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Напомним, что танк, вместе с другой техникой, был вывезен на реставрацию в апреле текущего года. Ранее власти города рассказали о планах на создание ивовой аллеи в парке Победы имени Жукова.

Видео: Telegram / Илья Середюк

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