Специалисты рассмотрят возможность перенастройки светофора возле крупного ТЦ в Кемерове

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Власти столицы Кузбасса сообщили, что эксперты проведут проверку, которая покажет возможность корректировки работы светофора рядом с крупным ТЦ.

В социальных сетях мэра Кемерова Ильи Середюка появились жалобы на работу светофора, расположенного на Ленинградском проспекте рядом с торговым центром.

–1-2 машины проезжают, пропускаем пешеходов, которые с остановки на остановку, с магазина в магазин и даже на мигающий зеленый выбегают, затрудняя своевременный проезд, – сообщают кемеровчане.

Горожане предложили сделать дополнительную отсечку для пешеходов на повороте направо с внутриквартального проезда. На это ответили представители администрации Кемерова, заявив, что специалисты Центра организации дорожного движения проведут обследование указанного перекрестка и светофора для определения технической возможности установки отсечки.


Отмечается, что обследование объектов будет проведено до 28 октября.

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