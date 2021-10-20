Специалисты рассмотрят возможность перенастройки светофора возле крупного ТЦ в Кемерове

В социальных сетях мэра Кемерова Ильи Середюка появились жалобы на работу светофора, расположенного на Ленинградском проспекте рядом с торговым центром.

–1-2 машины проезжают, пропускаем пешеходов, которые с остановки на остановку, с магазина в магазин и даже на мигающий зеленый выбегают, затрудняя своевременный проезд, – сообщают кемеровчане.

Горожане предложили сделать дополнительную отсечку для пешеходов на повороте направо с внутриквартального проезда. На это ответили представители администрации Кемерова, заявив, что специалисты Центра организации дорожного движения проведут обследование указанного перекрестка и светофора для определения технической возможности установки отсечки.

Отмечается, что обследование объектов будет проведено до 28 октября.