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Специалисты рассказали об открытии долгожданной поликлиники в кузбасском городе

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Жительница одного из городов Кемеровской области получила ответ на жалобу об отсутствии медучреждения для детей.

Березовчанка оставила в Сети обращение, в котором поинтересовалась, когда в городе появится детская поликлиника, которую обещали открыть более года назад. По словам женщины, для некоторых медицинских манипуляций ей придется ехать в столицу региона, так как в Березовском отсутствуют необходимые специалисты.

‒ В ДС дали направление на обследование, ехать нужно в диагностический центр в Кемерово. Врачей в городе нет! Сколько это будет продолжаться? ‒ возмутилась горожанка на портале "Кузбасс-Онлайн".

Специалисты сообщили, что, по информации представителя ГБУЗ "Березовская городская больница", открытие новой детской поликлиники на улице Мира запланировано на конец II квартала 2022 года.

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