Специалисты рассказали об аномально холодном конце апреля в Кузбассе

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Синоптики обозначили причины и сроки похолодания в Кемеровской области.

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, пришедшие в регион низкие температуры объясняются влиянием арктической воздушной массы, которое будет сохраняться до конца текущего месяца.


Синоптики рассказали, что третья декада апреля по температуре будет ниже климатической нормы. Ожидается отклонение в 2-3 градуса. При этом ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля, а днем показывать небольшой плюс.


Так, сегодня, 24 апреля, на территории региона ожидается +1,+6ºС. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 16. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, в Промышленновском районе сохраняется горимость 4 класса, что говорит о высокой пожароопасности.

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