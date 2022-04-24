Специалисты рассказали об аномально холодном конце апреля в Кузбассе

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, пришедшие в регион низкие температуры объясняются влиянием арктической воздушной массы, которое будет сохраняться до конца текущего месяца.

Синоптики рассказали, что третья декада апреля по температуре будет ниже климатической нормы. Ожидается отклонение в 2-3 градуса. При этом ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля, а днем показывать небольшой плюс.

Так, сегодня, 24 апреля, на территории региона ожидается +1,+6ºС. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 16. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, в Промышленновском районе сохраняется горимость 4 класса, что говорит о высокой пожароопасности.