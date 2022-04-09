Специалисты рассказали о вредных примесях в воздухе кузбасских городов

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, в марте 2022 года жители трех крупнейших городов региона вдыхали загрязненный воздух. Так, в областной столице был зафиксирован повышенный уровень содержания взвешенных веществ в атмосфере. В Кировском районе он составил 2,8 предельно допустимой концентрации (далее – ПДК), а в Центральном районе – 1,4 ПДК. Кроме того, живущие в Центральном районе кемеровчане дышали оксидом углерода в 1,2 ПДК, диоксидом азота в 1 ПДК, а также фенолом в 1,1 ПДК.

Сероводород загрязнял воздух Новокузнецка. Уровень в 3,4 ПДК был зафиксирован в Кузнецком районе, в 2 ПДК – в Центральном, в 1,5 ПДК – в Куйбышевском. В воздухе Кузнецкого района были обнаружены взвешенные вещества в 1 ПДК. Взвешенные частицы РМ 2,5 в концентрации 1,5 ПДК загрязняли Центральный район. Эта же примесь зафиксирована в концентрации 1,5 ПДК в Кузнецком районе. Также специалисты отметили, что во всех районах южной столицы Кузбасса, кроме Куйбышевского, в марте отмечался высокий уровень загрязнения фтористым водородом (от 1,4 до 2,4 ПДК).

Жители Рудничного района Прокопьевска в прошлом месяце дышали воздухом с примесью взвешенных веществ. Их концентрация достигала 2 ПДК.