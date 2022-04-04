Согласно официальным данным, по состоянию на 28 марта 2022 года в Кузбассе зафиксировано 180 случаев заражения SARS –CoV-2 "Омикрон". У двоих болезнь протекала в форме внебольничной пневмонии, у остальных – по типу острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Что касается ОРВИ, то за неделю с 21 по 27 марта в регионе было зафиксировано 8 500 заболевших, что ниже эпидемического порога на 49%. В 10 из 53 материалов, взятых на исследование у пациентов, удалось выявить этиологический фактор. Все случаи заболевания были вызваны не гриппозными вирусами, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кузбассу.

Напомним, что на утро 4 апреля в Кемеровской области было зафиксировано более 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией.