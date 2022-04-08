Специалисты рассказали о состоянии спасенных из шахты в Кузбассе горняков

Горноспасатели освободили двух работников шахты "Талдинская-Западная 1" в Кузбассе. Завал был разобран, горняки выведены на поверхность.

‒ Самочувствие у них нормальное, травм нет. В ходе спасательных действий все службы отработали оперативно, согласно протоколу ликвидации аварии, ‒ рассказали ТАСС в пресс-службе "СУЭК-Кузбасс".

Для спасения были задействованы два отделения ВГСЧ. Сейчас ведется работа специальной комиссии по расследованию всех обстоятельств.

Напомним, что сегодня, 8 апреля, на шахте в Кемеровской области произошел обвал, из-за которого остались заблокированы два горняка. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.