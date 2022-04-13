Специалисты рассказали о снижении цен в Кузбассе

Житель Анжеро-Судженска поинтересовался в Сети, когда в магазинах наметится снижение цен. Соответствующее обращение он оставил на платформе Кузбасс-Онлайн.

‒ Не пора ли уже разобраться с этим реально, а не как всегда у нас? ‒ высказался горожанин.

Администраторы портала сообщили, что, по информации аналитиков, импортеры начали сокращать цены после изменения курса доллара. Предполагается, что стоимость подорожавших товаров снизится после того, как будет распродано то, что было закуплено во время ажиотажного спроса. При этом специалисты отметили, что в это время импортные товары подорожали на 20-25%, а товары российского производства ‒ на 3%.

‒ В настоящее время, по результатам мониторинга цен, наблюдается снижение цен на социально-значимые товары, а также бытовую технику, непродовольственные товары первой необходимости, ‒ отметили администраторы платформы.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что ряд товаров в Кузбассе подорожал более чем на 30% за месяц. УФАС по Кемеровской области возбудило дело после роста цен на сахар. Кузбасские власти прокомментировали взрывной рост цен на хлеб.