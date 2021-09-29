Специалисты рассказали о скором росте цен на бензин в России

Специалисты сообщают, что ждать повышения стоимости бензина следует в октябре. Причина этого заключается в том, что в значительной степени растут убытки владельцев АЗС: оптовая цена топлива становится почти равной розничной.

Цены на бензин в октябре поднимутся в среднем на 25-30 копеек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова.

Отмечается, что после октября спрос на бензин пойдет на спад, а вместе с этим снизится и цена.