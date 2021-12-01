Специалисты рассказали о ситуации с ВИЧ в Кузбассе

Согласно официальным данным, за первые десять месяцев 2021 года в Кузбассе было выявлено 1 786 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Показатель заболеваемости составил 67,82 на 100 тысяч населения, что на 39,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на это, Кемеровская область остается одним из самых неблагополучных регионов по ситуации с ВИЧ в России.

Случаи инфицирования зафиксированы во всех возрастных категориях, при этом основную долю заболевших ‒ 41,1% ‒ составляют лица от 30 до 39 лет, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. На втором месте возрастная группа от 40 до 49 лет ‒ на них приходится 27,6% случаев заражения.