По словам Александра Чуприяна, гибель горноспасателей в "Листвяжной" произошла из-за скопления окиси углерода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова врио главы МЧС.

‒ Погибли они (горноспасатели) почему? Я могу сказать мнение специалистов: потому, что резко возросла концентрация окиси углерода, ее только прибором можно понять, ‒ рассказал Александр Чуприян.

Кроме того, спасение Александра Заковряшина врио главы МЧС назвал чудом, так как горноспасатель в течение суток дышал через устройство защиты органов дыхания, не рассчитанное на такое время использования.