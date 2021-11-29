Специалисты рассказали о причинах гибели горноспасателей в "Листвяжной"

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ВРИО главы МЧС Александр Чуприян обозначил мнение экспертов насчет причин смерти сотрудников спасательного отряда в кузбасской шахте "Листвяжная".

По словам Александра Чуприяна, гибель горноспасателей в "Листвяжной" произошла из-за скопления окиси углерода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова врио главы МЧС.

‒ Погибли они (горноспасатели) почему? Я могу сказать мнение специалистов: потому, что резко возросла концентрация окиси углерода, ее только прибором можно понять, ‒ рассказал Александр Чуприян.

Кроме того, спасение Александра Заковряшина врио главы МЧС назвал чудом, так как горноспасатель в течение суток дышал через устройство защиты органов дыхания, не рассчитанное на такое время использования.

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