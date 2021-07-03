Специалисты рассказали о гибели еще пяти лечившихся от COVID-19 кузбассовцев

По информации, предоставленной властями утром субботы, 3 июля, известно, что в Кузбассе погибли еще пять человек, пытавшихся вылечиться от COVID-19.

- У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Она проживала в Кемерове.



У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Березовском.



У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.



У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.



У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове, - говорится в публикации властей.

Так, общее количество случаев гибели среди тех жителей Кемеровской области, которые пытались вылечиться от коронавируса, составляет 834.

Вместе с информацией о новых погибших сотрудники опершатаба сообщили и о новых случаях передачи COVID-19 в Кемеровской области за минувшие сутки. Подробнее ознакомиться с данными о суточном приросте случаев коронавируса в Кузбассе вы можете в новости, которая ранее публиковалась на нашем сайте.