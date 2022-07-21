Специалисты рассказали о дальнейшей судьбе ДК "Москва" в Кемерове

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Жители кузбасской столицы получили ответ на вопрос о том, что будет с кинотеатром "Москва".

В социальных сетях появились обращения от кемеровчан, которые заинтересовались дальнейшей судьбой дома-кино "Москва". Уже несколько лет здание не функционирует. Представители комитета по охране объектов культурного наследия региона в ответ на вопросы горожан рассказали, что собственник "Москвы" уже получил задание на сохранение здания.

‒ Сначала ему [собственнику] надо разработать и согласовать проектную документацию, ‒ отметили сотрудники комитета.

Напомним, что ранее журналисту AVOKADO удалось выяснить, что собственник ДК "Москва" должен будет провести необходимые работы по восстановлению до конца 2022 года. Если он этого не сделает, к нему будут применены меры принуждения, о чем корреспонденту сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Кузбасса.

Да!
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