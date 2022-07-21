В социальных сетях появились обращения от кемеровчан, которые заинтересовались дальнейшей судьбой дома-кино "Москва". Уже несколько лет здание не функционирует. Представители комитета по охране объектов культурного наследия региона в ответ на вопросы горожан рассказали, что собственник "Москвы" уже получил задание на сохранение здания.

‒ Сначала ему [собственнику] надо разработать и согласовать проектную документацию, ‒ отметили сотрудники комитета.

Напомним, что ранее журналисту AVOKADO удалось выяснить, что собственник ДК "Москва" должен будет провести необходимые работы по восстановлению до конца 2022 года. Если он этого не сделает, к нему будут применены меры принуждения, о чем корреспонденту сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Кузбасса.