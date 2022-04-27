Специалисты раскрыли уровень воды в реках на юге Кузбасса

По последним данным ЕДДС Новокузнецка сегодня в среду, 27 апреля, уровень воды на Томи в Мысках составляет 245 см, тем временем до опасного уровня осталось 355 (подъем +5).

На Томи в южной столице Кузбасса вода стабильно держится на отметке 280, опасный уровень 630, в Кондоме (Куздеево) уровень тоже не изменился и остался 180 (опасный уровень 572). На этой же водной артерии в Калтане уровень снизился на 10 см (опасный уровень 630). В Осинниках на Кондоме тоже наблюдается снижение воды 70 см (-30), опасный уровень 400, а вот на территории Абагуровского разъезда, там 185 см, датчик каких-либо изменений не зафиксировал.