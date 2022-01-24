Специалисты раскрыли подробности пожара в гостевом доме на Танае

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Огонь охватил гостевой дом на популярном кузбасском горнолыжном курорте. Журналист AVOKADO узнал подробности произошедшего у представителей ГУ МЧС Кузбасса.

Информация о серьезном пожаре на горнолыжном курорте Танае в Кемеровской области появилась в Сети. Судя по опубликованной видеосъемке, огонь полностью охватил небольшой гостевой домик на всей площади.


В ГУ МЧС Кузбасса журналисту AVOKADO рассказали, что на момент прибытия первого подразделения пожарных из строения в селе Журавлево самостоятельно эвакуировались пять человек.

В результате возгорания сильно обгорели обрешетка крыши и стены строения. Общая площадь пожара 64 м², – уточнили специалисты.

По предварительной версии, огонь охватил одноэтажное здание из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Ликвидировать пожар удалось в 8:30 по местному времени. Обошлось без пострадавших.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что огонь от печи уничтожил квартиру кемеровского жилого дома на двух хозяев.

Видео: Instagram/ incident_kuzbass

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