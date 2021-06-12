Специалисты раскрыли подробности о новых случаях гибели пациентов с COVID-19 в Кузбассе

По информации на 11:00 сегодняшнего дня, 12 июня, заболевание COVID-19 в Кузбассе за минувшие сутки было подтверждено еще у 73 человек. 69 пациентов вылечились и были выписаны из инфекционных медучреждений региона. Были также зафиксированы и случаи гибели сред тех, кто продолжал лечиться от коронавируса в кузбасских медучреждениях.

– У женщины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Прокопьевске, – сообщили сотрудники оперштаба.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 37783 человека. Из них 36424 уже были выписаны из медучреждений региона. Сейчас же в кузбасских больницах продолжают находиться 612 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего погибли 747 пациентов, лечившихся от COVID-19.