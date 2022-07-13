Во вторник, 5 июля, на междуреченской шахте "Распадская-Коксовая" произошло обрушение породы. Под завалами остались два человека, тело одного из них было позднее поднято на поверхность. Поиски второго шахтера велись несколько дней. Местонахождение горняка удалось установить по датчику, однако из-за отсутствия связи было не ясно, жив он или нет. Горноспасатели метр за метром разбирали завалы и переукрепляли своды вручную, так как включать технику было нельзя из-за загазованности, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

На шестой день поисков специалисты услышали за завалами голос и стук. С горняком удалось связаться через трубу, а позднее и вызволить его. Шахтер получил несколько переломов, но сам оказал себе первую помощь и остановил кровотечение. Кроме того, выяснилось, что все шесть дней горняк следил за газовой атмосферой.

– Квалификация и подготовка работника очень хорошая: он сидел и контролировал газы по своим переносным приборам, которые у него были. Когда газ начал подниматься, он включил самоспасатель, переждал пиковый момент, – рассказал ТАСС директор шахты.

Напомним, об обнаружении выжившего горняка стало известно накануне, 12 июля. Шахтера доставили в медучреждение и поместили в отделение реанимации. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.