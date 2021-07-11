Специалисты раскрыли данные о загрязнении воздуха в Кузбассе в июне 2021 года

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В Кемеровском гидрометцентре опубликовали данные по загрязнению атмосферного воздуха в городах региона по итогу июня текущего года.

Согласно приведенным сведениям, лидером по загрязнению воздуха за июнь стал Новокузнецк. В этом городе специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сразу несколькими вредными веществами.

  • Фтористый водород. Максимальная концентрация составила 4,4 ПДК. Найден во всех районах города, кроме Куйбышевского,
  • Формальдегид. Максимальная концентрация составила 1,9 ПДК. Найден в Центральном, Кузнецком и Куйбышевском районах,
  • Пыль. Максимальная концентрация составила 1,6 ПДК. Найдена в Центральном, Кузнецком и Орджоникидзевском районах,
  • Оксид углерода. Максимальная концентрация составила 2,7 ПДК. Найден в Центральном и Новоильинском районах,
  • Диоксид азота. Максимальная концентрация составила 1,2 ПДК. Найден в Центральном районе.

Высокий уровень вредны веществ в воздухе также был выявлен в Прокопьевске.

  • Оксид углерода. Максимальная концентрация составила 1,2 ПДК. Найден в Центральном районе,
  • Пыль. Максимальная концентрация составила 3,9 ПДК. Найдена в Центральном и Рудничном районах.

Что касается столицы Кузбасса, то здесь специалисты зафиксировали превышение нормы только одного вещества.

  • Аммиак. Максимальная концентрация составила 1,1 ПДК. Найден в Заводском районе.
Да!
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