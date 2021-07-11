Специалисты раскрыли данные о загрязнении воздуха в Кузбассе в июне 2021 года

Согласно приведенным сведениям, лидером по загрязнению воздуха за июнь стал Новокузнецк. В этом городе специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сразу несколькими вредными веществами.
- Фтористый водород. Максимальная концентрация составила 4,4 ПДК. Найден во всех районах города, кроме Куйбышевского,
- Формальдегид. Максимальная концентрация составила 1,9 ПДК. Найден в Центральном, Кузнецком и Куйбышевском районах,
- Пыль. Максимальная концентрация составила 1,6 ПДК. Найдена в Центральном, Кузнецком и Орджоникидзевском районах,
- Оксид углерода. Максимальная концентрация составила 2,7 ПДК. Найден в Центральном и Новоильинском районах,
- Диоксид азота. Максимальная концентрация составила 1,2 ПДК. Найден в Центральном районе.
Высокий уровень вредны веществ в воздухе также был выявлен в Прокопьевске.
- Оксид углерода. Максимальная концентрация составила 1,2 ПДК. Найден в Центральном районе,
- Пыль. Максимальная концентрация составила 3,9 ПДК. Найдена в Центральном и Рудничном районах.
Что касается столицы Кузбасса, то здесь специалисты зафиксировали превышение нормы только одного вещества.
- Аммиак. Максимальная концентрация составила 1,1 ПДК. Найден в Заводском районе.
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