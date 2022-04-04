Специалисты раскрыли число заболевших COVID-19 в городах Кузбасса за февраль

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Сотрудники регионального Роспотребнадзора поделились данными о приросте заразившихся коронавирусной инфекцией в муниципалитетах Кемеровской области с журналистом AVOKADO.

Согласно информации, с которой ознакомился корреспондент AVOKADO, за февраль 2022 года в Кузбассе заразились коронавирусом 48 877 человек. При этом в январе этого же года данный показатель достигал лишь 12 681.


Наиболее значительным прирост заразившихся оказался в Кемерове: 14 892 случая. На второй позиции оказался Новокузнецк с 5 201 заболевшим. Третье место досталось городу Белово с 3 264 заражениями. Меньше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Березовском ‒ всего 44.


Данные о приросте заболевших "COVID-19" в Кузбассе за февраль следующие:


города (кроме упомянутых выше): Анжеpо-Судженск ‒ 2 655; Осинники ‒ 364; Гуpьевск ‒ 448; Калтан ‒ 188; Киселевск ‒ 952; пгт. Красный Брод ‒ 319; Ленинск-Кузнецкий ‒ 1 795; Междуpеченск ‒ 1 226; Мыски ‒ 659; Полысаево ‒ 204; Пpокопьевск ‒ 2 119; Тайга ‒ 243; Таштагол ‒ 698; Юpга ‒ 3 020; Маpиинск ‒ 1 852;


районы: Беловский pайон ‒ 702; Кемеpовский pайон ‒ 1 743; Ижмоpский pайон ‒ 358; Кpапивинский pайон ‒ 498; Ленинск-Кузнецкий pайон ‒ 197; Новокузнецкий район ‒ 601; Пpокопьевский район ‒ 127; Пpомышленновский pайон ‒ 985; Тисульский район ‒ 928; Топкинский район ‒ 428; Тяжинский pайон ‒ 608; Чебулинский район ‒ 266; Юргинский район ‒ 441; Яйский pайон ‒ 501; Яшкинский pайон ‒ 351, сообщается материалах, предоставленных управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области редакции AVOKADO.


Ранее редакция AVOKADO писала о приросте заразившихся в муниципалитетах региона за январь.


Сейчас в Кузбассе наблюдается спад заболеваемости.

Да!
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