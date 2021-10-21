Специалисты проведут рейды по соблюдению мер против COVID-19 в Новокузнецке

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в передаче "Утро с мэром" рассказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Новокузнецке продолжает оставаться тяжелой. Чиновник заявил, что в связи с этим требуется принятие определенных мер.

В частности, глава южной столицы Кузбасса сообщил о намерении проводить рейды по соблюдению мер против коронавируса. Займутся этой работой специалисты Роспотребнадзора. Они проверят, насколько четко соблюдаются требования правительства в организациях и на предприятиях.

Ранее редакция AVOKADO писала о расширении категории кузбассовцев, подлежащих обязательной вакцинации.