Специалисты прокомментировали прорыв трубы в Новокузнецке

Прорыв магистрального трубопровода, который был заснят очевидцами на улице Климасенко в Новокузнецке, произошел еще 21 мая. Причиной произошедшего стала коррозия металла трубопровода.
‒ По оценкам специалистов, степень износа этой тепловой сети составляет 75%. Теплотрасса на улице Климасенко, в контуре Западно-Сибирской ТЭЦ в эксплуатации с 1962 года, ‒ рассказали сотрудники СГК в официальном Telegram-канале.
Также специалисты подчеркнули, что на указанном участке проводятся работы по устранению повреждения.
Ранее редакция AVOKADO писала о том, что вырвавшийся из-под земли поток воды ужаснул новокузнечан.
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