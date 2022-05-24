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Специалисты прокомментировали прорыв трубы в Новокузнецке

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Сотрудники Сибирской генерирующей компании раскрыли причины возникновения "гейзера" в южной столице Кузбасса.

Прорыв магистрального трубопровода, который был заснят очевидцами на улице Климасенко в Новокузнецке, произошел еще 21 мая. Причиной произошедшего стала коррозия металла трубопровода.

‒ По оценкам специалистов, степень износа этой тепловой сети составляет 75%. Теплотрасса на улице Климасенко, в контуре Западно-Сибирской ТЭЦ в эксплуатации с 1962 года, ‒ рассказали сотрудники СГК в официальном Telegram-канале.

Также специалисты подчеркнули, что на указанном участке проводятся работы по устранению повреждения.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что вырвавшийся из-под земли поток воды ужаснул новокузнечан.

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