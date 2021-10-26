Специалисты произведут капитальный ремонт одной из школ Кузбасса

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Минстрой Кемеровской области объявил о завершении разработки проекта ремонта школы, построенной в 1937 году.

Сотрудники Минстроя рассказали, что школа 1937 года постройки, расположенное в пгт Тяжинский на улице Чапаева, дом № 8, пришла в неудовлетворительное состояние. Несколько проектировочных компаний отказались от здания из-за сложности предстоящих работ: есть особенности подключения к теплосетям, нужно укрепление фундамента.


Спустя более десяти месяцев проект капитального ремонта школы был подготовлен. В частности, эксперты внесли предложения по изменению систем теплоснабжения, сообщают на официальной странице Минстроя Кузбасса в Instagram.


Отмечается, что специалисты уже имеют позитивный опыт ремонта зданий возрастом более 70 лет.

Фото: Instagram / building.kuzbass

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