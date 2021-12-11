Как сообщили власти Кузбасса, в настоящее время на шахте проводятся работы по откачиванию воды с затопленных участков выработки, а также мониторинг газовой обстановки. Параллельно с этим горноспасатели ведут поиски последнего погибшего.

Вместе с этим в больнице остаются два человека из числа пострадавших. Один из них спасатель, его состояние оценивается как среднее, второй - шахтер, он находится в состоянии легкой степени тяжести. Еще 81 человек получает лечение амбулаторно.