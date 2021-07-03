Специалисты приступили к заливке льда в кемеровском Дворце зимних видов спорта

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Лед в Дворце зимних видов спорта в кузбасской столице появиться раньше обычного. О начале работ по заливке арены комплекса сообщил глава города Илья Середюк.

Публикация с соответствующей информацией появилась в Instagram-аккаунте градоначальника. Обусловлены корректировки в сроках подготовки льда тем, что спортсменам хоккейной команды «Кузбасс» уже сейчас необходимо начинать тренировки перед играми Кубка России. Сами соревнования начнутся уже через месяц.


Как отметил Середюк, подготовка искусственного льда является достаточно сложным, а также трудоемким процессом. Однако работы по обустройству площадки будут завершены совсем скоро, а уже 5 июля спортсмены начнут тренироваться в спорткомплексе.

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