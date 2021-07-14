Специалисты приступили к вырубке столетних кедров в Кузбассе

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Лесные массивы Кемеровской области лишатся части деревьев, высаженных 100 лет назад. Связано это с появлением лесных вредителей.

Санитарная вырубка вековых кедров была начата в Яшкинском районе Кузбасса. Их же ранее высадили по программе создания искусственных лесов.


Обусловлена мера, к которой пришлось прибегнуть властям, тем, что ранее они были высажены в сухой почве, из-за чего впоследствии ослабли, однако, как пишут VSE42.Ru с ссылкой на кузбасский департамент лесного комплекса, связано это и с другими факторами: сбором плодов деревьев – кедровых орехов – местными жителями. Своей деятельностью горожане повреждали деревья. Из-за чего они ослабли настолько, что механизмы их борьбы с вредителями потеряли свою эффективность. В итоге в них поселились шестизубые короеды и короеды-двойники – вторичные стволовые вредители леса, которые способны полностью уничтожить дерево.


Первые паразиты были зафиксированы еще в 2017 году. Тогда же площадь их распространения составила более 10 гектаров, степень повреждения – 15-40% деревьев. Спустя год, в лесу был зафиксирован и полиграф белопихтовый. Общая площадь распространения вредителей в Яшкинском и Кемеровском лесничествах составила более 2 000 гектаров.


Санитарную вырубку лесов уже проводили в прошлом году, тогда лес лишился 76 гектаров, благодаря чему 27 тысяч растений удалось сохранить уцелевшими. В этом году деревья будут вырублены на площади более 147 гектаров, часть из которых местные жители смогут срубить для своих нужд по договору купли-продажи.


Планируется также, что после указанных мероприятий на месте старых деревьев будут высажены новые.

– Конечно, ситуация серьезная, но пока пострадали в основном леса, которые интенсивно эксплуатировались населением, расположенные возле населенных пунктов. Поэтому это так бросается в глаза. Другие кедрачи пока не поражены короедом, и, возможно, получится предотвратить их рубку, – приводят выдержку из ответа департамента лесного комплекса VSE42.Ru.

Всего на территории Яшкинского лесничества деревья высажены на площади более 219 тысяч гектаров.

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