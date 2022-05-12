Специалисты приступили к восстановлению пострадавших от пожаров кузбасских поселков

Напомним, смертельный пожар разгорелся поселке Итатский в минувшую субботу, 7 мая. Полностью ликвидировать мощное пламя удалось только на следующий день. Уже завтра в пятницу, 13 мая, на территорию частично сгоревшего поселения выдвинутся бойцы областных аварийно-восстановительных отрядов ЖКХ, о чем рассказал первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

– Пока привлекаем к работам 11 человек и 8 единиц землеройно-погрузочной техники. Задача — расчистить пострадавшие подворья в кратчайшие сроки, – уточнил чиновник в Telegram-канале.

Ранее журналистам интернет-журнала AVOKADO стало известно, что более 200 пожаров возникли в городе Кемерово за три выходных дня.