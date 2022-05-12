+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Специалисты приступили к восстановлению пострадавших от пожаров кузбасских поселков

0
Фото:  

Восстановительные работы начались на территории Тяжинского муниципального округа после того, как там в одном из поселков на минувших выходных в субботу, 7 мая, разрушительный пожар уничтожил 98 домов. Огонь отнял жизни четырех человек.

Напомним, смертельный пожар разгорелся поселке Итатский в минувшую субботу, 7 мая. Полностью ликвидировать мощное пламя удалось только на следующий день. Уже завтра в пятницу, 13 мая, на территорию частично сгоревшего поселения выдвинутся бойцы областных аварийно-восстановительных отрядов ЖКХ, о чем рассказал первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

– Пока привлекаем к работам 11 человек и 8 единиц землеройно-погрузочной техники. Задача — расчистить пострадавшие подворья в кратчайшие сроки, уточнил чиновник в Telegram-канале.

Ранее журналистам интернет-журнала AVOKADO стало известно, что более 200 пожаров возникли в городе Кемерово за три выходных дня.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36241

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined