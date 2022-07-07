Специалисты приступили к сборке почетной стелы в парке Новокузнецка

В парке Жукова, что в Новокузнецке, подрядчик приступил к сборке почетной стелы "Город трудовой доблести". Саму же конструкцию планируют презентовать в начале осени, а до этого времени будет проводиться ее установка, сказал градоначальник Сергей Кузнецов.

– Подрядчики собрали стелу высотой 17 метров прямо в цехе, затем ее транспортировали и поставили конструкцию на фундамент. Сам фриз из крупных элементов специалисты собирают непосредственно в сквере, – уточнил мэр в своем Telegram-канале.

К слову, до середины текущего месяца специалисты должны выставить все металлоконструкции, а затем взяться за монтаж LED-экранов. Все работы, включая благоустройство территории, планируется завершить к середине августа.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что администрация южной столицы Кузбасса объявила тендер на благоустройство сквера имени Жукова и установку на его территории памятной стелы "Город трудовой доблести". Стоимость работ оценили в почти 400 миллионов рублей.