Специалисты приступили к сборке почетной стелы в парке Новокузнецка

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Власти южной столицы Кузбасса сообщили, что в главном парке города уже идут работы по установке стелы "Город трудовой доблести".

В парке Жукова, что в Новокузнецке, подрядчик приступил к сборке почетной стелы "Город трудовой доблести". Саму же конструкцию планируют презентовать в начале осени, а до этого времени будет проводиться ее установка, сказал градоначальник Сергей Кузнецов.

Подрядчики собрали стелу высотой 17 метров прямо в цехе, затем ее транспортировали и поставили конструкцию на фундамент. Сам фриз из крупных элементов специалисты собирают непосредственно в сквере, уточнил мэр в своем Telegram-канале.

К слову, до середины текущего месяца специалисты должны выставить все металлоконструкции, а затем взяться за монтаж LED-экранов. Все работы, включая благоустройство территории, планируется завершить к середине августа.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что администрация южной столицы Кузбасса объявила тендер на благоустройство сквера имени Жукова и установку на его территории памятной стелы "Город трудовой доблести". Стоимость работ оценили в почти 400 миллионов рублей.

Фото: Telegram-канал Сергея Кузнецова

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