Специалисты приступили к ремонту кемеровского проспекта

Ремонт проспекта Ленина, а именно участка от от улицы Волгоградской и до бульвара Строителей, начался в кузбасской столице, о чем стало известно из социальных сетей местного градоначальника Ильи Середюка.
– Сейчас там работает фреза. Новый асфальт будет не только на проезжей части, но и на тротуарах по обеим сторонам проспекта с понижением уровня бордюров там, где это необходимо пешеходам, – следует из текста публикации.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что дорожники приступили к масштабному ремонту кемеровской улицы.
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