Специалисты приступили к реконструкции междуреченской аварийной дамбы 1959 года

В настоящее время специалисты расчищают территорию дамбы от кустарников и деревьев. в дальнейшем на объекте планируется увеличить ширину гребня минимум до 6,5 метра, укрепить верхний откос, обустроить водопропускные сооружения, а также установить контрольно-измерительную аппаратуру.



Дамба общей протяженностью 1,6 километра была построена еще в 1959 году и теперь из-за длительной эксплуатации может не выдержать последствия паводка. В таком случае в зоне подтопления окажутся около 1 800 кузбассовцев. Полностью завершить восстановление объекта планируется летом 2022 года. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о финансировании реконструкции дамбы, большая часть которого пришлась на федеральный бюджет.