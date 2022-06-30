Специалисты приступили к остеклению кемеровского моста для пешеходов

Остекление необычного пешеходного моста в центре города Кемерово идет полным ходом, о чем сообщили специалисты Сибирской генерирующей компании в своем Telegram-канале. Также они опубликовали видео с первыми результатами преображения объекта.
– Со временем мост соединит пешеходные зоны двух берегов Искитимки. А четыре новых трубопровода, которые уложены в теле моста, уже соединяют теплом жителей заискитимской части города с Кемеровской ГРЭС и СГК, – сказано в сообщении.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские власти поделились подробностями строительства нового моста.
Видео: telegram-канал СГК Кузбасс
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