Специалисты приостановят ремонт кузбасской трассы из-за фестиваля

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Ремонт одной из оживленных трасс в Кемеровской области будет приостановлен ради туристов, чтобы те смогли без задержек попасть на фестиваль.

Ремонтные работы на кузбасской трассе Р-255 "Сибирь" будут ограничены днем с 17 по 19 июня в связи с проведением фестиваля, он состоится в деревне Шестаково Чебулинского округа.

– Возобновлять ремонты на проезжей части, с перекрытием одной полосы, в эти три дня будем только в ночное время, с 20:00 до 8:00, рассказал председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин в Telegram-канале.

В региональном правительстве отметили, что дорогу откроют, чтобы улучшить транспортную доступность для граждан, которые захотят посетить масштабное мероприятие.

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