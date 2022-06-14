Специалисты приостановят ремонт кузбасской трассы из-за фестиваля

Ремонтные работы на кузбасской трассе Р-255 "Сибирь" будут ограничены днем с 17 по 19 июня в связи с проведением фестиваля, он состоится в деревне Шестаково Чебулинского округа.

– Возобновлять ремонты на проезжей части, с перекрытием одной полосы, в эти три дня будем только в ночное время, с 20:00 до 8:00, – рассказал председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин в Telegram-канале.

В региональном правительстве отметили, что дорогу откроют, чтобы улучшить транспортную доступность для граждан, которые захотят посетить масштабное мероприятие.