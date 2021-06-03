Специалисты предупредили российских автолюбителей о появлении нового штрафа

Речь идет о наказании за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог.

Однако на данный момент в законе не прописана специальная статья за превышение допустимой средней скорости. Нарушителей наказывают по принципу как и за "мгновенное" превышение.

— Например, если автомобилист в среднем ехал быстрее допустимых 90 километров в час, сначала на 30 километров в час, а потом на 70 километров в час быстрее, ему, скорее всего, придет один максимальный штраф за превышение скорости на 40-60 километров в час — 1500 рублей, — передает информацию портал Autonews.

В ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации пояснили, что речь идет о нарушении статьи 12.9 КоАП («Превышение установленной скорости движения»).