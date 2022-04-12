Специалисты предупредили новокузнечан о вое сирен

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Жители южной столицы Кузбасса услышат сирены в ближайшие дни.

Сообщается, что на территории Новокузнецка будет проведена плановая проверка систем оповещения. Для этого временно запустят электросирены и рупорные громкоговорители.


Жители Центрального, Кузнецкого, Куйбышевского и Орджоникидзевского районов услышат вой сирен в среду, 13 апреля, в период с 10:00 до 14:00 часов. На следующий день проверка пройдет на территориях Заводского и Новоильинского районов в это же время, сообщают в пресс-службе МБУ "Защита населения и территории Новокузнецка".


Специалисты призвали горожан сохранять спокойствие.


Справка

Звучание сирен означает сигнал: "Внимание всем". По завершении звучания сирен по каналам радио, телевидения, каналам проводного вещания, а также местным трансляционным сетям в случае возникновения чрезвычайной ситуации передается информация о порядке действия населения при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

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