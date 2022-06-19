Специалисты предупредили кузбассовцев о возможной опасности электросамокатов

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ГУ МЧС по Кемеровской области рассказало о том, как использовать самокаты без риска для здоровья.

При нарушении правил эксплуатации или хранения электросамокатов возникает возможность их возгорания, сообщили в пресс-службе кузбасского МЧС. Литий-ионный аккумулятор может загореться или взорваться из-за механических повреждений, короткого замыкания, чрезмерного заряда или распада электролита.


Для снижения пожарной опасности следует соблюдать ряд простых рекомендаций:

  • проверять батарею и зарядное устройство на наличие повреждений перед каждым использованием;
  • не разбирать элементы электроники самостоятельно;
  • передавать транспорт специалистам при необходимости ремонта или диагностики;
  • не вносить непредусмотренные изготовителем конструктивные изменения;
  • хранить аккумулятор в сухом прохладном месте, не допуская попадание прямых солнечных лучей и расположение вблизи мебели и сгораемых материалов.

Если электросамокат все же загорелся, следует вызвать пожарных. Пламя можно сбить покрывалом, но лишь в том случае, когда это безопасно. Если же остановить горение в первую минуту не удалось и начался пожар, необходимо срочно эвакуироваться.

Да!
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