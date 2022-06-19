Специалисты предупредили кузбассовцев о возможной опасности электросамокатов

При нарушении правил эксплуатации или хранения электросамокатов возникает возможность их возгорания, сообщили в пресс-службе кузбасского МЧС. Литий-ионный аккумулятор может загореться или взорваться из-за механических повреждений, короткого замыкания, чрезмерного заряда или распада электролита.

Для снижения пожарной опасности следует соблюдать ряд простых рекомендаций:

проверять батарею и зарядное устройство на наличие повреждений перед каждым использованием;

не разбирать элементы электроники самостоятельно;

передавать транспорт специалистам при необходимости ремонта или диагностики;

не вносить непредусмотренные изготовителем конструктивные изменения;

хранить аккумулятор в сухом прохладном месте, не допуская попадание прямых солнечных лучей и расположение вблизи мебели и сгораемых материалов.

Если электросамокат все же загорелся, следует вызвать пожарных. Пламя можно сбить покрывалом, но лишь в том случае, когда это безопасно. Если же остановить горение в первую минуту не удалось и начался пожар, необходимо срочно эвакуироваться.