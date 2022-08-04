+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Специалисты предупредили кузбассовцев о незаконном препарате для пчел

0
Фото:  

Россельхознадзор по Кемеровской области сообщил о появлении в стране незарегистрированного лекарства для медоносных насекомых.

Согласно официальной информации, на территории России было выявлено обращение препарата FLUVAROL, предназначенного для лечения варроатоза пчел. При этом данное лекарство китайского производства не зарегистрировано для ветеринарного применения в РФ и странах Таможенного союза.


Обращение указанного препарата является незаконным, подчеркнули в пресс-службе управления

Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области. Специалисты призвали кузбассовецев проинформировать региональный Россельхознадзор в случае обнаружения указанного препарата в обороте.


Справка

По данным из открытых источников, варроатоз пчел — опасное паразитарное заболевание медоносных пчел, которое вызывают клещи Варроа-Якобсони. Данная болезнь наносит серьезный урон пчелиным ульям и способствует появлению на свет насекомых с уродствами.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38856

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined