Специалисты предупредили кузбассовцев о незаконном препарате для пчел

Согласно официальной информации, на территории России было выявлено обращение препарата FLUVAROL, предназначенного для лечения варроатоза пчел. При этом данное лекарство китайского производства не зарегистрировано для ветеринарного применения в РФ и странах Таможенного союза.

Обращение указанного препарата является незаконным, подчеркнули в пресс-службе управления

Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области. Специалисты призвали кузбассовецев проинформировать региональный Россельхознадзор в случае обнаружения указанного препарата в обороте.

Справка

По данным из открытых источников, варроатоз пчел — опасное паразитарное заболевание медоносных пчел, которое вызывают клещи Варроа-Якобсони. Данная болезнь наносит серьезный урон пчелиным ульям и способствует появлению на свет насекомых с уродствами.