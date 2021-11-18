Специалисты потушили многолетний пожар в Кемерове

Накануне, 17 ноября, стало известно о ликвидации многолетнего пожара на свалке бытового мусора, расположенной на улице Красноармейской в районе поселка Предзаводского. Ранее на едкий запах горящих отходов поступали жалобы от жителей города.

Специалисты установили на данном участке режим "Повышенная готовность", в рамках которого полигон был обследован с помощью беспилотников и тепловизионной съемки. На сегодняшний день удалось обнаружить и ликвидировать все очаги горения, сообщают в пресс-службе администрации Кемерова.

Отмечается, что в случае выявления новых точек возгорания будут приняты соответствующие меры.