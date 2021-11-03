Специалисты построят новую дорогу в Кемерове за 171 млн рублей

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Администрация столицы Кузбасса объявила о поиске подрядчика, который построит продление одной из улиц Заводского района за 171 млн рублей.

Сегодня, 3 ноября, на платформе госзакупок появился аукцион, инициированный администрацией города Кемерово. Объектом торгов является строительство участка улицы Пролетарской от улицы Федоровского до улицы Автозаводской в Заводском районе города. Стартовая цена аукциона составила 171 570 610 рублей.


Согласно прикрепленным документам, подрядчик должен исполнить прописанные в контракте работы в период с 1 мая по 30 сентября 2022 года. При этом в задачи исполнителя будет входить проведение земляных работ, асфальтирования, проведения электросети и канализации, а также благоустройство обозначенной территории.


Заявки на аукцион будут приниматься до 12 ноября текущего года.

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