Специалисты построят новую дорогу в Кемерове за 171 млн рублей

Сегодня, 3 ноября, на платформе госзакупок появился аукцион, инициированный администрацией города Кемерово. Объектом торгов является строительство участка улицы Пролетарской от улицы Федоровского до улицы Автозаводской в Заводском районе города. Стартовая цена аукциона составила 171 570 610 рублей.

Согласно прикрепленным документам, подрядчик должен исполнить прописанные в контракте работы в период с 1 мая по 30 сентября 2022 года. При этом в задачи исполнителя будет входить проведение земляных работ, асфальтирования, проведения электросети и канализации, а также благоустройство обозначенной территории.

Заявки на аукцион будут приниматься до 12 ноября текущего года.