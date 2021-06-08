Специалисты подтвердили кратное превышение ПДК вредных веществ в воздухе кузбасских городов

Согласно информации специалистов, среднемесячное содержание вредных веществ в воздухе южной столицы Кузбасса достигло отметки в 3,5 предельно допустимой концентрации (ПДК). Выяснилось, что в мае горожане дышали фтористым водородом. При этом в Заводском районе специалисты обозначили его уровень как "высокий", а в остальных, кроме Куйбышевского, "повышенный".

В некоторых районах Новокузнецка воздух оказался с примесью пыли (Центральный, Кузнецкий, Куйбышевский и Новоильинский районы), оксидом углерода (Центральный и Куйбышевский районы), формальдегидом (Кузнецкий район) и фенолом (Центральный район) на повышенном уровне.

Что касается кемеровчан, то в последний месяц весны жители Заводского района были вынуждены

дышать аммиаком. Максимальный показатель этого вещества в воздухе составил 1,2 предельно допустимой концентрации. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Рудничном районе, где выявлено загрязнение фенолом (максимальная концентрация 1,1 ПДК).

Специалисты областного гидрометеоцентра выявили вредные вещества в Прокопьевске. Высокий уровень содержания оксида и пыли в воздухе оказался над Центральным районом. Их максимальное образование составило 1,8 ПДК. В Рудничном районе концентрация пыли составила 5,3 ПДК.