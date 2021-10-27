Специалисты подготовили кемеровский аэропорт к наступлению холодов

Представители пресс-службы аэропорта им. А.А. Леонова в кузбасской столице сообщили, что

руководство уже утвердило акт о готовности структурных подразделений к работе в ОЗП. Это означает, что на сегодня все работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством.

Отмечается, что в рамках подготовки к холодам специалисты провели плановый ремонт искусственных покрытий летного поля аэродрома, проверили исправность оборудования, инженерных сетей, зданий и сооружений аэропорта.

– Ежегодно основной упор перед наступлением холодов в аэропорту делают на тщательную подготовку и ремонт всего спецтранспорта, проверено техническое состояние и эксплуатационная готовность всей аэродромной техники для выполнения работ в различных метеоусловиях, содержанию аэродрома и обслуживанию воздушных судов в зимний период, – прокомментировали в пресс-службе.

Также до наступления зимы в необходимом объеме закуплен противогололедный реагент для обработки перрона, взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек.

Что касается рабочего персонала, то с сотрудниками аэропорта проведена специальная подготовка к выполнению задач в зимних условиях. Также была организована тренировка-проверка аварийно-спасательных расчетов.