Специалисты по отлову занялись патрулированием улиц Кемерова

Кемеровчане подняли вопрос о безнадзорных животных в городе. В частности, пользователи Сети сообщили, что стая собак в Южном микрорайоне увеличилась до 9-10 особей.

‒ Сегодня всю ночь до утра бегали под окнами, гоняли кошек, не давали спать, ‒ отметили горожане.

Сотрудники МБУ "Кемдор" в ответ сообщили, что у администрации города заключен контракт на отлов животных без владельцев.

‒ В рамках данного контракта бригадой по отлову безнадзорных животных <...> на основании заявок жителей производится патрулирование улиц, ‒ подчеркнули специалисты.

Представители "Кемдора" также рассказали, что за июнь текущего года собак без чипов на улицах обнаружено не было. Всего с начала года на Южном удалось отловить 38 бездомных псов. Работы будут продолжены.