Специалисты перенесли отключение горячей воды в двух районах Кемерова

По данным специалистов СГК, отключение горячей воды у жителей Заводского и Ленинского районов
теперь произойдет с 11 по 24 июля. При этом ранее все планировалось на 27 июня.
– Причины изменения сроков – дополнительные работы, которые необходимо провести на тепломагистрали № 4 от Кемеровской ГРЭС. Ведем ее реконструкцию на проспекте Притомском, а также капитальный ремонт на площади Пушкина, – следует из текста сообщения, опубликованного в telegram-канале СГК.
Таким образом, изменения затронут граждан, проживающих по адресам:
- В Заводском районе это: "Предзаводской", "РТС", "Южный" кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Кварталы Заводского района: 59, 59а, 60, 60а, ФПК.
- В Ленинском районе: 1/5 кв. № 4-5: ул. Тухачевского 30, 32, 32а, 34, 36а, 38/1, 38/2, 38/3, 38а, 38б, пр. Химиков 2а, ул. Мирная 16.
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