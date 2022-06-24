Специалисты перенесли отключение горячей воды в двух районах Кемерова

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Горячая вода в кузбасской столице будет отключена по новому графику. Правда это затронет только жителей Заводского и Ленинского районов, им придется доставать тазики на две неделе позже задуманного.

По данным специалистов СГК, отключение горячей воды у жителей Заводского и Ленинского районов

теперь произойдет с 11 по 24 июля. При этом ранее все планировалось на 27 июня.

Причины изменения сроков – дополнительные работы, которые необходимо провести на тепломагистрали № 4 от Кемеровской ГРЭС. Ведем ее реконструкцию на проспекте Притомском, а также капитальный ремонт на площади Пушкина, – следует из текста сообщения, опубликованного в telegram-канале СГК.

Таким образом, изменения затронут граждан, проживающих по адресам:

  • В Заводском районе это: "Предзаводской", "РТС", "Южный" кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Кварталы Заводского района: 59, 59а, 60, 60а, ФПК.
  • В Ленинском районе: 1/5 кв. № 4-5: ул. Тухачевского 30, 32, 32а, 34, 36а, 38/1, 38/2, 38/3, 38а, 38б, пр. Химиков 2а, ул. Мирная 16.
Да!
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