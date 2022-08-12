Специалисты перекроют участок проспекта в Кемерове до конца сентября

По информации администрации Кемерова, на проспекте Октябрьском будет проводиться ремонт водопровода. Работы затронут участок главного магистрального водовода от дома №30 до дома №36. Отключения потребителей не будет, но некоторые участки временно перекроют.

Временный запрет на движение будет введен на:

пешеходном тротуаре со стороны дома №36 по проспекту Октябрьскому;

двух полосах проезжей части от ТЦ "Лапландия" до улицы Центральный проезд, а также в районе дома №28 по проспекту Октябрьскому.

Потоки транспорта будут распределены по одной полосе за счет "встречки". Для снижения рисков ДТП организуют поворот на проспект Октябрьский с двух полос только направо. Также в районе остановки "Издательство Кузбасс" общественный транспорт будет останавливаться на пунктах "Лапландия" или "Областная больница".