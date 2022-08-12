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Специалисты перекроют участок проспекта в Кемерове до конца сентября

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Движение на оживленном проспекте в кузбасской столице изменится на несколько недель.

По информации администрации Кемерова, на проспекте Октябрьском будет проводиться ремонт водопровода. Работы затронут участок главного магистрального водовода от дома №30 до дома №36. Отключения потребителей не будет, но некоторые участки временно перекроют.


Временный запрет на движение будет введен на:

  • пешеходном тротуаре со стороны дома №36 по проспекту Октябрьскому;
  • двух полосах проезжей части от ТЦ "Лапландия" до улицы Центральный проезд, а также в районе дома №28 по проспекту Октябрьскому.

Потоки транспорта будут распределены по одной полосе за счет "встречки". Для снижения рисков ДТП организуют поворот на проспект Октябрьский с двух полос только направо. Также в районе остановки "Издательство Кузбасс" общественный транспорт будет останавливаться на пунктах "Лапландия" или "Областная больница".


Специалисты призвали кемеровчан следить за знаками и дорожной разметкой, а также заранее планировать свои поездки. Ограничения будут действовать с 13 августа по 30 сентября 2022 года.

Фото: Администрация города Кемерово

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