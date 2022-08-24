Специалисты перекроют несколько крупных улиц в Новокузнецке

В грядущую пятницу, 26 августа, в Новокузнецке состоятся праздничные мероприятия ко Дню шахтера. Из-за проведения парада горняков, некоторые участки дорог будут перекрыты для движения транспорта. В первую очередь ограничения коснутся центральных улиц южной столицы Кузбасса.
Движение транспорта прекратится:
- с 07:00 до 17:00 ‒ по проспекту Металлургов: от пересечения с улицей Кутузова до пересечения с проспектом Пионерским;
- с 10:00 до 17:00 ‒ по улице Кирова: от пересечения с проспектом Дружбы до кольца "Дом Быта", от кольца "Дом Быта" до перекрестка с проспектом Курако;
- с 14:00 до 16:00 ‒ по проспекту Кузнецкстроевскому: от пересечения с Пионерским проспектом до кольца "Дом Быта";
- с 17:00 до 23:00 ‒ по улице Кирова: от улицы Спартака до пересечения с проспектом Курако, сообщают в пресс-службе управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка.
Ранее власти южной столицы Кузбасса рассказали о праздновании Дня шахтера в 2022 году.
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