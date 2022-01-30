Специалисты переименуют еще восемь кемеровских маршрутов с 1 февраля

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Жителям областного центра придется привыкать к новым числам на автобусных маршрутах, поскольку в ближайшие дни часть из них будет переименована.

Восемь кемеровских автобусных маршрутов с литерой "Т" будут переименованы с 1 февраля, о чем сообщили представители УЕЗТУ. Специалисты отметили, что шесть из общего числа просто лишатся названной буквы, а 3т получит номер 85.

  • № 3т в 85 "ТРК "Променад 2" — ул. 1-я линия";
  • № 7т в 7 "Драмтеатр — Детский сад";
  • № 8т в 88 "Д. п. "Шалготарьян" — д. п. "Ж.д. Вокзал"";
  • № 13т в 13 "ТРК "Променад 2" — д. п. "Ж.д. Вокзал"";
  • № 31т в 31 "ТРК "Променад 2" — 11 ГРБ"";
  • № 37т в 37 "Ул. Мичурина — ул. Кирова";
  • № 48т в 48 "Ж.р. Ягуновский — Губернский рынок";
  • № 83т в 84 "Д.п. "Шалготарьян“ — Промсвязьбанк".

Актуальная информация о работе общественного транспорта города доступна в справочной МБУ "УЕЗТУ" по телефону +7 (3842) 57-46-57.

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