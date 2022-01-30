Специалисты переименуют еще восемь кемеровских маршрутов с 1 февраля

Восемь кемеровских автобусных маршрутов с литерой "Т" будут переименованы с 1 февраля, о чем сообщили представители УЕЗТУ. Специалисты отметили, что шесть из общего числа просто лишатся названной буквы, а 3т получит номер 85.

№ 3т в 85 "ТРК "Променад 2" — ул. 1-я линия";

№ 7т в 7 "Драмтеатр — Детский сад";

№ 8т в 88 "Д. п. "Шалготарьян" — д. п. "Ж.д. Вокзал"";

№ 13т в 13 "ТРК "Променад 2" — д. п. "Ж.д. Вокзал"";

№ 31т в 31 "ТРК "Променад 2" — 11 ГРБ"";

№ 37т в 37 "Ул. Мичурина — ул. Кирова";

№ 48т в 48 "Ж.р. Ягуновский — Губернский рынок";

№ 83т в 84 "Д.п. "Шалготарьян“ — Промсвязьбанк".

Актуальная информация о работе общественного транспорта города доступна в справочной МБУ "УЕЗТУ" по телефону +7 (3842) 57-46-57.