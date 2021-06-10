Специалисты озвучили новые данные по заболеваемости COVID-19 в Кузбассе

По данным на утро четверга, 10 июня, в Кузбассе было зафиксировано еще 69 случаев заражения COVID-19. 64 пациента прошли лечение от коронавируса и были выписаны из больниц региона. Передача вируса была зарегистрирована в 20 территориях области. Наибольший прирост пациентов с подтвержденным заболеванием зафиксирован в Кемерове.

- Кемерово – 20, Новокузнецк – 10, Ленинск-Кузнецкий – 8, Промышленновский МО – 4, Анжеро-Судженск – 3, Белово – 3, Юрга – 3, Березовский – 2, Киселевск – 2, Прокопьевск – 2, Новокузнецкий МР – 2, Яшкинский МО – 2, Междуреченск – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Тайга – 1, Ижморский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Топкинский МО – 1, Яйский МО – 1, - сообщили в оперштабе.

Специалисты зафиксировали и новые случаи гибели среди пациентов, проходивших лечение от COVID-19 - еще один человек с коронавирусом скончался за прошедший день.

На сегодняшний день в больницах региона продолжают лечиться 609 горожан с COVID-19. Под наблюдением врачей находятся 2074 кузбассовца.