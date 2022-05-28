Специалисты ответили на жалобы кемеровчан о Верхнем бульваре

Кемеровчане посетовали на то, что новый участок дороги от Верхнего бульвара до Металлплощалки невозможно пересечь даже по пешеходным переходам. С этим вопросом они обратились к специалистам областной администрации.

– Перейти дорогу по трем нерегулируемым пешеходным переходам невозможно. Машины едут единым потоком. Просьба установить светофоры, – высказались горожане.

Специалисты рассказали, что светофорный объект на обозначенном участке планируется поставить до 1 сентября. Кроме того, рабочие проложат тротуар, установят дорожные знаки и пешеходное ограждение.

Напомним, данная дорога была открыта в областном центре в начале декабря 2021 года.