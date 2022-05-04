Специалисты ответили на жалобы кемеровчан о состоянии дорог

Кемеровчане в социальных сетях выразили негодование из-за состояния дорог в нескольких районах города. Среди прочего, жители областной столицы призвали власти обратить внимание на участок от АЗС в Кировском районе до границы с муниципальным районом.

‒ Ощущение, что эта территория ни кому не принадлежит. Уже много лет, ‒ посетовали пользователи.

Кроме того, горожане заметили, что и некоторые дороги в центре требуют ремонта. Так, кемеровчане отметили, что на Пионерском бульваре, от пересечения с проспектом Октябрьским до проспекта Притомского, множество ям.

‒ Дороги ужасные, мост от цирка до кристалла - это вообще нет слов, куда идут наши налоги! Наши машины быстрее выходят из строя! ‒ также возмутились кузбассовцы.

На обращения ответили сотрудники МБУ "Кемдор". Они сообщили, что из-за большого объема работ ремонт дорожного покрытия ведется с учетом доведенных лимитов. Так, в апреле 2022 года на обозначенном выше мосту были проведены работы с применением асфальтобетонной смеси. Новые участки для ремонта определяются в ходе мониторинга. Работы по устранению дефектов будут продолжены до октября текущего года.