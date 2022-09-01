Специалисты ответили на жалобу о проблемной дороге у крупного ТЦ в Кемерове

О проблеме сообщил в социальных сетях кемеровчанин. Мужчина пожаловался на неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия у торгового центра на Кузнецком проспекте.
‒ У ТЦ Я на Кузнецком все лето по ямам подвеску бьем (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовал горожанин.
На обращение отреагировали представители МБУ "Кемеровские автодороги". Они рассказали, что аукцион на ремонт покрытий городских дорог был проведен 3 августа текущего года. Подрядчик был определен. Возможность выполнения работ на указанном кемеровчанином участке будет рассмотрена с учетом выделенного финансирования.
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